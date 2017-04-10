Lens'ten Beşiktaşlıları heyecanlandıran sözler

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe evinde konuk ettiği Akhisar Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Mücadelede sarı-lacivertlilerin son golü kaydeden Jeremain Lens çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Hollandalı yıldız, "Fenerbahçe'de kalacak mısın?" sorusuna şöyle cevap verdi: "Transfer konusu bana bağlı değil. Sunderland'le 2 yıl daha sözleşmem var. Yazın neler olacağını hep birlikte göreceğiz. Fenerbahçe çok iyi bir kulüp ve ben burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Buradan bir veya daha uzun yıllar kalmak isterim."





BAŞKA TÜRK TAKIMINDA OYNAR MISIN?

Öte yandan Lens, "Türkiye'de Fenerbahçe dışında başka bir takımda oynar mısın?" sorusuna ise "Fenerbahçe'de çok mutluyum. Umarım Fenerbahçe'de devam ederim ama gelecek neler getirir bilemeyiz." şeklinde cevap verdi.

Bilindiği gibi Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, geçtiğimiz günlerde Sunderlandli yöneticilerle Lens konusunda bir görüşme yapmıştı.

Yıldız futbolcunun gelecek sezon hangi takımda oynayacağı merak konusu...