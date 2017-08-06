Lens'ten F.Bahçe'ye: Gerçekler acıtır

Fenerbahçe'den ayrılarak Beşiktaş'a transfer olan Jeremain Lens, sarı-lacivertli kulübe mesaj gönderdi.

VEDA VİDEOSU PAYLAŞTI

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Fenerbahçe'de forma giyen Jeremain Lens, twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'ye döneceğim için gerçekten çok heyecanlıyım. İstanbul'u seviyorum. Ne şahane şehir. Bana her şeyi verdiniz. Bunu gerçekten hissettim. Sarı-lacivert de olsa kırmızı-beyaz da olsa taraftarlara teşekkür etme fırsatını bana verin. Hedefim en üst seviyede oynamaktı. Artık hareket zamanı. Bana teklifi onlar yaptı. Bu yüzden gerçekler bazen acıtır. Teşekkürler." dedi.