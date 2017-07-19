Lens'ten harika frikik golü - İZLE

Maicon'un Fernando'ya Galatasaray'ın büyüklüğünü anlattığı ve Brezilyalı ön liberoyu gelmeye ikna ettiği ortaya çıktı.

1 Başpehlivan İsmail Balaban'ın nefis iki hareketi - İZLE Kırkpınar'da Orhan Okulu'yu yenerek Başpehlivan olan İsmail Balaban'ın yarı final mücadelesinde yaptığı iki hareket spikeri bile şaşırttı.

2 Hakemin gerisinde kalan Selçuk taraftarı kızdırdı Selçuk İnan'ın Östersunds maçındaki kötü performansı sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekti.

3 Fenerbahçe'nin yeni transferi Elif Elmas İstanbul'da Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı 17 yaşındaki Makedonyalı Elif Elmas, İstanbul'a geldi.

4 Tudor'un satılmasını istediği 9 futbolcu Transfer için kaynak oluşturulmasını isteyen Tudor, aralarında Hakan Balta'nın da bulunduğu 9 futbolcunun satılmasını talep etti.

5 Fatih Terim'den mutluluk pozu Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in, Çeşme Alaçatı'da karşılığı kavga sonrasında ilk fotoğrafı ortaya çıktı.

6 Cengiz 15 milyon euroya Roma'ya satıldı Başakşehir, 640 bin euroya transfer ettiği Cengiz Ünder'i, 15 milyon euroya İtalyan devi Roma'ya sattı.

7 İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve ikinci turu geçmesi halinde Galatasaray'ın 3. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.

8 Cengiz Ünder Başakşehir'e veda etti Medipol Başakşehir, Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder için basın toplantısı düzenledi.

9 Fatih Terim'den mekan sahibine: Seni o mangala sokarım Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in damatlarıyla birlikte karıştığı kavganın detayları ortaya çıktı.