Ensonhaber.com'a dön

Lens'ten harika frikik golü - İZLE

Sunderland'a geri dönen Jeremain Lens, hazırlık maçında son dakikada attığı frikik golüyle takımına galibiyeti getirdi.

Lens'ten harika frikik golü - İZLE
Yorum Yap

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak top koşturan Jeremain Lens, formasını giydiği Sunderland'de sezona iyi bir başlangıç yaptı.

Sarı-lacivertli külübe geri dönceği konuşulan Hollandalı oyuncu, takımının ilk hazırlık maçında güzel bir gole imza atmıştı. Lens dün oynanan Hartlepool maçını da boş geçmedi.

SON DAKİKADA FRİKİKTEN ATTI

Sunderlan ile Hartlepool arasından oyanan mücadele oldukça çekişmeli geçti. 

Karlışamanın son dakikasına 1-1 eşitlikle girilirken Sunderland faul frikik atışı kazandı. Topun başına geçen Lens, güzel bir vuruşla topu ağlara gödererek takımına galibiyeti getirdi.

İşte Lens'in attığı frikik golü:

Lens'ten harika frikik golü - İZLE

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM