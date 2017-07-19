Lens'ten harika frikik golü - İZLE

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak top koşturan Jeremain Lens, formasını giydiği Sunderland'de sezona iyi bir başlangıç yaptı.
Sarı-lacivertli külübe geri dönceği konuşulan Hollandalı oyuncu, takımının ilk hazırlık maçında güzel bir gole imza atmıştı. Lens dün oynanan Hartlepool maçını da boş geçmedi.
SON DAKİKADA FRİKİKTEN ATTI
Sunderlan ile Hartlepool arasından oyanan mücadele oldukça çekişmeli geçti.
Karlışamanın son dakikasına 1-1 eşitlikle girilirken Sunderland faul frikik atışı kazandı. Topun başına geçen Lens, güzel bir vuruşla topu ağlara gödererek takımına galibiyeti getirdi.
İşte Lens'in attığı frikik golü: