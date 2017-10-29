Lens'ten iddialara cevap geldi

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş deplasmanda Alanyaspor'u 2-1 yenerken, maçın son anlarında yaşanan bir olay çok konuşuldu.

OYUNA GİRMEK İSTEMEDİLER

Siyah-beyazlı ekip maçın 88. dakikasında Negredo'nun golüyle 2-1 öne geçti. Mücadelenin son dakikalarında Şenol Güneş'in önce Lens'i sonra ise Medel'i oyuna sokmak istediği ancak iki oyuncunun da mücadeleye girmek istememesi sonrası tecrübeli çalıştırıcının Necip'i oyuna aldığı iddia edildi.

Şenol Güneş maç sonu bu iddiaların sorulması üzerine böyle bir durum yaşanmadığını ancak Medel ve Lens'in kenara çok yavaş gelerek oyuna girmek istemedikleri gibi bir izlenim oluşturduklarını belirtti. Güneş oyuncuların isteksiz görünmesi üzerine de Necip'i oyuna soktuğunu açıkladı.

LENS TWİTTER'DAN YALANLADI

Hollandalı Lens bu iddiaları sosyal medya hesabından yalanladı. Jeremain Lens; "Söylentileri duydum. Herkesin bilmesini isterim ki severek oynamaya ve elimden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğim." şeklinde konuştu.