Rusya biletini daha önceden cebine koyan Almanya'nın galibiyet gollerini 9. ile 66. dakikalarda Leon Goretzka, 54. dakikada Sandro Wagner, 64. dakikada Antonio Ruediger ve 81. dakikada Emre Can attı.

Azerbaycan'ın tek golünü 34. dakikada Trabzonspor'un Karabağ'a kiraladığı Ramil Sheydaev muhteşem bir şekilde kaydetti.

GECENİN EN ŞIK GOLÜ

Almanya adına 2 gole imza atan Leon Goretzka'nın ilk golü görülmeye değerdi. Ceza sahasında topukla mükemmel bir vuruş yapan Alman futbolcu, akıllara Ibrahimıoviç'i getirdi.

Leon Goretzka'dan şahane topuk golü - İZLE

ALMANYA 10'DA 10 YAPTI

Bu skorun ardından grupta oynadığı tüm maçları kazanan Almanya 30 puan yaptı. Azerbaycan ise 10 puanda elemeleri tamamladı.

Rakip fileleri 43 kez havalandıran Almanya, İspanya'ya ait Dünya Kupası veya Avrupa Şampiyonası elemelerinde en fazla gol atan Avrupa takımı unvanını ele geçirdi. İspanya Milli Takımı, EURO 2000 Elemeleri'ni 42 golle tamamlamıştı.