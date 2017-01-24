Lescott sezon sonuna kadar Sunderland'de

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Sunderland, savunma oyuncusu Joleon Lescott'u sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.

33 MAÇ OYNADIĞI ASTON VİLLA KÜME DÜŞTÜ

Ligde 15 puanla son sırada yer alan Sunderland, kariyerinde Wolverhampton, Everton, Manchester City, West Bromwich ve Aston Villa formalarını giyen 34 yaşındaki deneyimli futbolcuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Geçen sezon 33 maçta forma giydiği Aston Villa'nın küme düşmesi üzerine AEK takımına transfer olan Lescott'un Yunanistan macerası uzun sürmedi.

TEDAVİYİ REDDETTİ

Bisiklete binerken sakatlanan ve kulüp doktorlarının müdahalesini reddederek tedavisine İngiltere'de devam etmek isteyen 34 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi kasım ayında feshedilmişti. Sunderland Teknik Direktörü David Moyes ile 2006-09 yıllarında Everton'da çalışan Lescott, Manchester City ile 2 Premier Lig, Federasyon Kupası ve Lig Kupası şampiyonlukları yaşadı.