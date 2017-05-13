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Levekusen Tayfun Korkut'la yolları ayırıyor

Bayer Leverkusen, teknik direktör Tayfun Korkut ile sezon sonunda yolların ayrılacağını açıkladı.

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Levekusen Tayfun Korkut'la yolları ayırıyor

Leverkusen'de Tayfun Korkut açıklaması! Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen'in çalıştıran teknik direktör Tayfun Korkut ile yollar ayrılacak.

SEZON SONU YOLLAR AYRILIYOR

Bayer Leverkusen'in Köln ile 2-2 sona eren maçının ardından kulüp CEO'su Michael Schade beklenen açıklamayı yaptı. Michael Schade yaptığı açıklamada sezon sonunda Tayfun Korkut ile yolların ayrılacağını dile getirdi.

SADECE 1 GALİBİYET ALABİLDİ

Roger Schmidt yerine göreve getirilen Tayfun Korkut ile Bayer Leverkusen Bundesliga'da çıktığı 10 maçta sadece 1 galibiyet alırken, 4 maçtan da yenilgiyle ayrıldı.

38 puanı bulunan Bayer Leverkusen ligin son haftasında deplasmanda Hertha Berlin ile karşı karşıya gelecek.

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