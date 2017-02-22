Levent Nazifoğlu: Bruma'yı kazanacağız

Galatasaray Sportif AŞ Yöneticisi Levent Nazifoğlu, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 27 Şubat Pazartesi günü oynayacakları Beşiktaş derbisinin kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

Naifoğlu ayrıca kadro dışı bırakan Bruma'yı kazanmaları gerektiğini söyledi.

BRUMA BÖYLE HATALAR YAPABİLİR

Çaykur Rizespor maçı öncesi disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadroya alınmayan ve sonrasında 70 bin avro ceza verilen Armindo Bruma'nın durumuna değinen Nazifoğlu, bu oyuncuyu tekrar kazanacaklarını anlattı.

Yaşanan olayda teknik direktör Igor Tudor'un bir dahli olmadığını söyleyen Nazifoğlu, "Bruma'nın kendisinin meydana getirdiği bir olaydı bu. Bruma genç bir oyuncu ve böyle hatalar yapabilir. Bruma'yı kazanacağız. Takımımızın önemli isimlerinden biri." değerlendirmesinde bulundu.