Levent Nazifoğlu: Podolski ayrılmak istiyor

Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetici Levent Nazifoğlu, sarı-kırmızılı takımın transfer gündemindeki konularla ilgili olarak önemli açıklamalar yaptı.

TAKIMI GENÇLEŞTİRMEK İSTİYORUZ

Sarı-kırmızılı takımda değişiklikler yapmak istediklerini söyleyen Levent Nazifoğlu, "Uzun süreli bir kadro kurmak için uğraşıyoruz. Belli bir süre oynayan takımlarda değişiklik yapılması gerekiyor. Geçen sene yapılmalıydı, bu seneye kaldı. Takımı gençleştiriyoruz" dedi.

PODOLSKİ AYRILMAK İSTİYOR

Lukas Podolski'nin ayrılmak istediğini söyleyen Levent Nazifoğlu, "Podolski bizim değerli oyuncumuz. Türkiye'deki son olaylardan sonra ailesi buradan ayrıldı. Podolski de çok mutlu değil. Konuşuyoruz ama böyle bir problem var. Bunu zamana yaymaya çalışıyoruz" diye konuştu.

JOSUE MUTSUZSA HEMEN GİTSİN

Josue'nin mutsuz olduğu iddialarına yanıt veren sarı-kırmızılı yönetici, "Josue'nin bir hakkı yok. Mutlu değilse gidebilir. Ben mutlu olmadığına dair bir şey bilmiyorum" ifadelerini kullandı.