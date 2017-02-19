Levent Nazifoğlu'ndan Bruma'ya: Bu işleri bırakmalı

Galatasaray yöneticisi Levent Nazifoğlu 1-1 sona eren Çaykur Rizespor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Bruma'nın Rize'ye getirilmemesi ile ilgili soru yöneltilen Nazifoğlu, "Real Madrid'e, Barcelona'ya gitmek istiyorsa bu hataları bırakacak" ifadelerini kullandı.

İşte Nazifoğlu'nun sözleri:

BU İŞLERİ BIRAKMALI

"Bruma benim oğlum gibi. Bu tür hataları yapacak ama hedefi olan Manchester United'a gitmek istiyorsa bunları bırakacak. Bruma buradan Barcelona'ya, Manchester'a gitmek istiyor. O zaman bu hataları yapmayacak. Biz Bruma konusunda hocamızın kararının arkasındayız. Kendisi de konuyla ilgili açıklama yapar. Geçen hafta golümüz iptal edildi. Taraftarımız stadı doldursaydı o gol iptal edilemezdi. Taraftar baskısı olsaydı Kayseri maçında golümüz iptal olmazdı. Maç sonuna kadar desteklesinler, sonra istediklerini yapsınlar.''