Ensonhaber.com'a dön

Levent Nazifoğlu'ndan Bruma'ya: Bu işleri bırakmalı

G.Saray Yöneticisi Levent Nazifoğlu, Tudor'a karşı tavır aldığı için kadro dışı kalan Bruma'yı eleştirdi.

Levent Nazifoğlu'ndan Bruma'ya: Bu işleri bırakmalı
Yorum Yap

Galatasaray yöneticisi Levent Nazifoğlu 1-1 sona eren Çaykur Rizespor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Bruma'nın Rize'ye getirilmemesi ile ilgili soru yöneltilen Nazifoğlu, "Real Madrid'e, Barcelona'ya gitmek istiyorsa bu hataları bırakacak" ifadelerini kullandı.

İşte Nazifoğlu'nun sözleri:

BU İŞLERİ BIRAKMALI

"Bruma benim oğlum gibi. Bu tür hataları yapacak ama hedefi olan Manchester United'a gitmek istiyorsa bunları bırakacak. Bruma buradan Barcelona'ya, Manchester'a gitmek istiyor. O zaman bu hataları yapmayacak. Biz Bruma konusunda hocamızın kararının arkasındayız. Kendisi de konuyla ilgili açıklama yapar. Geçen hafta golümüz iptal edildi. Taraftarımız stadı doldursaydı o gol iptal edilemezdi. Taraftar baskısı olsaydı Kayseri maçında golümüz iptal olmazdı. Maç sonuna kadar desteklesinler, sonra istediklerini yapsınlar.''


BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM