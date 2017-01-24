Galatasaray Yöneticisi Levent Nazifoğlu, Beyaz TV'de yayınlanan ''Derin Futbol'' programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Nazifoğlu, geçtiğimiz günlerde kendisi ve Dursun Özbek için, ''Keşke Çinliler onları da alsa ama o kadar salak değiller'' şeklinde bir açıklama yapan Fatih Altaylı'ya aynı sertlikte cevap verdi.

İşte Nazifoğlu'nun sözleri:

KUCAKTAN KUCAĞA OTURAN BİR ADAM

"Bu kişiyi adam yerine koymam. Çünkü adam değil. Fatih Altaylı yıllardır kim para verirse onu kucağına oturan bir adam. Ali Sami Yen'de Fenerbahçelilerden dayak yiyen tek adam. Galatasaray gol yediğinde sevinen bir adam. Fatih Altaylı, Ryan Donk, Kasımpaşa'dan Galatasaray'a gelirken pazarlığı yapan kişi. Fatih Altaylı yalancı ve iftiracı. Bu adam bölücü başıyla gidip para karşılığında röportaj yaptı. Eski meski olay yok. Kasımpaşa - Galatasaray maçında Kasımpaşa gol atınca Fatih Altaylı sevindi. Şerefim üzerine yemin ediyorum, gördüm.''

Levent Nazifoğlu'ndan Fatih Altaylı'ya sert cevap VİDEO







AYSAL KAÇIP GİTTİ

Eski başkan Ünal Aysal hakkında da konuşan Nazifoğlu, ''UEFA'ya bir kağıt verilmiş. 'Biz kar edeceğiz' denmiş. O sene 200 milyon lira zarar etmişiz. Ünal Aysal da bunu biliyor. Ünal Aysal buradan kaçıp gitmiştir. Yayıncı kuruluş, forma reklamı, stattan genel gelirler kırdırılmıştır. 2023'e kadar kulübün kasasına tek kuruş girmeyecek. Ünal Aysal'ın hala burada konuşması... Drogba'yı ben de isterim de bütün gelirler temlik edilmiş.'' dedi.