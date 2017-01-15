Levent Nazifoğlu'ndan transfer açıklaması

Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Levent Nazifoğlu, Beyaz TV'deki programda transferde adı geçen tüm isimlerle ilgili çok net açıklamalarda bulundu.

PODOLSKİ'Yİ BIRAKMAK İSTEMİYORUZ

"Podolski son derece profesyonel ve karakterli bir oyuncu. Çin'in teklifi artık bizi ilgilendirmiyor. Her zaman onun kalmasını istedik. Ailesi şu anda Almanya'a döndü. Ondan dolayı sıkıntıları vardı. Onunla hiç problemimiz olmadı, ona güveniyoruz çünkü karakterli ve lider bir oyuncu."





VİDA İÇİN 12 MİLYON EURO İSTEDİLER

"Domagoj Vida için 12 milyon Euro bonservis talep ediyorlar. O yüzden olmayacak. Ayrıca Martin Caceres haberlerini yalanlıyorum."

PATO'YU KULÜBÜ VERMİYOR

"Pato ismi doğru değil. Son haftalarda da iyi oyunlar sergiledi. Ben arzu ediyordum kendisini ama şu an formda kulübü vermiyor."





MEHMET EKİCİ İÇİN GİRİŞİMİMİZ OLMADI

"Mehmet Ekici için girişimimiz olmadı. Trabzonspor ile ilişkilerimiz çok iyi. Onların haberi olmadan görüşmeyiz."

"Santrfor düşüncesi de var. Adebayor ile ilgilenmiyoruz."

CHEDJOU İNŞALLAH TRABZON'A GİDER

"Chedjou ile yollarımızı ayırıyoruz. İnşallah Trabzonspor'a gider. Orada yararlı olur."