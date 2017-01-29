Levent Nazifoğlu'ndan Volkan Demirel açıklaması

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray-Fenerbahçe arasında oynanan derbi sonrası futbol takımının kaptanı Volkan Demirel küfür ederken kameralara yakalanmıştı.

Bunun üzerine TFF'ye başvuran Galatasaray'da futbol Şube sorumlusu Levent Nazifoğlu, Akhisar maçı sonrası konuya açıklık getirdi.

FUTBOLCULAR KÜFÜR EDEBİLİR Mİ ÖĞRENMEK İSTEDİK

Fenerbahçe ile Ülker Sports Arena'da oynanan Euroleague mücadelesinde Volkan Demirel'in maç sonunda yaptığı hareketler hakkında konuşan Nazifoğlu, şunları söyledi:

"Bizim oyuncumuz böyle bir şey yapmıştır ve ceza yemiştir. Melo'yu kast ediyorum. Federasyonun tarafsız kurulları aynı cezayı verecektir diye düşünüyorum. Disiplin kurulu değişti mevzuatlar değişti derler mi diye biz şikayette bulunduk bundan sonra futbolcular dışarıda böyle küfürler edebilir mi, edemez mi onu öğrenmek için başvuruda bulunduk. Onun cevabına göre futbolcular da hareket edecek tabii ki."





BENİM KONUŞMAMDA BİR ŞEY YOK

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın Divan Kurulu'ndaki açıklamalarının hatırlatılması üzerine Nazifoğlu, "Benim konuşmamda bir şey yok. Onun da ceza almasını istemem. Aynı tarzda değildi bizim konuşmalarımız. Bizim hakemden yanlış anlaşılmış 'düdüğünü astıracağım' demedim. O düdüğünü asmazsa düdük onu asacak, kötü yönetmeye devam ettikçe kredisi düşecek manasında konuştum. Tehdit içeren en ufak bir şey olmadı" ifadelerini kullandı.