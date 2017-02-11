Levent Şahin: 17 puan kalmamıza yeter

Akdeniz temsilcisi Adanaspor, ligin ikinci yarısında 3 maçta topladığı 7 puanla kümede kalma umutlarını artırdı.

BİZE 17 PUAN YETER

Devre arasında 10 puanları olduğu dönemde 2'nci yarı hedeflerini 24 puan olarak açıklayan Levent Şahin, şöyle devam etti:



"Bana göre düşme barajı 34 olur. Bu durumda bizim önümüzdeki 15 maçta 17 puan almamız gerekiyor. Futbolcularımızın inancı, takımın bana verdiği güven ve ortaya koyduğu oyunla 17 puanı 15 maça yaymadan bir an önce toplayacağımıza inanıyorum. Geçtiğimiz 3 maçta 7 puanı hanemize yazdırdık. Fenerbahçe beraberliği ile Bursa ve Kasımpaşa galibiyetleri takımı kaynaştırdı. Futbolculara da, bana da müthiş bir güven getirdi. Şimdi rehateve kapılmadan pazartesi akşamı Gaziantepspor'la oynayacağız. Tek düşüncemiz Adana'ya puanla dönmek."



Adanaspor, Spor Toto Süper Lig 20'nci haftanın kapanış maçında pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Gaziantepspor karşılaşmasına yarın girecek.