Leverkusen'den Hakan Çalhanoğlu'na para cezası

FİFA'nın verdiği cezayı CAS onaylayınca Hakan Çalhanoğlu dört ay sahalardan men cezası aldı. 100 bin Euro da para cezasına çarptırıldı. Cezanın gerekçesi ise Hakan'ın 2011 yılında Trabzonsporla yaptığı sözleşmenin gereklerini yerine getirmemesi

DURUMU GÖRÜŞÜLECEK

Hakan Trabzonspor ile sözleşme imzaladıktan sonra o dönemde formasını giydiği Karlsruhe ile anlaşmasını yenilemişti. Hakan'ı şimdi yeni bir sıkıntı daha bekliyor. Kulübü Leverkusen, dört ay boyunca forma giyemeyecek olan Hakan'ın durumunu görüşmek üzere pazartesi toplanacak.

SABİT ÜCRETİ KESİLECEK

Leverkusen yöneticileri pazartesi günü yapacakları toplantıda Hakan'ın dört ay boyunca oynayamayacak olmasından dolayı ödeyecekleri aylık ve sabit ücretinde kesinti yapacak.

HUKUKÇULARIMIZ HAZIR

Konuyla ilgili konuşan Leverkusen Kulüp Müdürü Michael Schade “Bizim dahil olmadığımız bir durum. Konuyla ilgili cevaplanması gereken çok soru var. Hakan'ın antrenman durumunu açıklığa kavuşturmamız lazım. Ücret durumunu görüşeceğiz. Konunun muhataplarıyla görüşmeler yapılacak. Hukukçularımız da hazır bulunacak” dedi.