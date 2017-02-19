Lewandowski Bayern Münih'i ipten aldı

Bayern Münih, Hertha Berlin deplasmanında 1 puanı 90+6'da Lewandowski ile kurtardı.

LEWA İPTEN ALDI

Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal'e 5 atan Bavyera ekibi, Vedad Ibisevic'in 21. dakikada attığı golle 1-0 geriye düştü.

90. dakikaya 1-0 geride giren Bayern Münih, Lewandowski'nin attığı golle 1 puanı kurtardı.

Bayern Münih, Polonyalı santrforun son dakika golüyle yenilmezlik serisini de 10 maça çıkardı.

Bayern Münih bu beraberlikle beraber son üç maçtaki ikinci puan kaybını yaptı ve 50 puana yükseldi. Bu sezon sahasında ikinci kez puan kaybı yaşayan Hertha Berlin ise puanını 34 puan yaptı.