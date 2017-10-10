Lewandowski diplomasını aldı

Lewandowski, Polonya ile Dünya Kupası vizesi aldıkları ve 16 golle elemelerin gol rekorunu kırdığı maçın gecesinde kutlamalara katılamadı. Çünkü bitirme sınavı vardı. Yıldız golcü, sınavı geçip üniversite diplomasını aldı.

Robert Lewandowski için 8 Ekim 2017 tarihi unutulmazlar arasında yerini aldı. Çünkü o gece Polonya Milli Takımı ile Karadağ'ı yenip FIFA 2018 Dünya Kupası'na grup lideri olarak doğrudan katılmayı garantilediler. 29 yaşındaki yıldız golcü Karadağ'a da bir gol atarak elemelerdeki gol sayısını 16'ya çıkardı ve rekor kırdı.

DİPLOMASINI ALDI

Ancak Lewandowski kariyerinin en parlak gecelerinden bir olan 8 Ekim akşamı kutlamalara katılamadı. Çünkü ertesi gün sınavı vardı... Şaka değil; üniversite bitirme sınavı için son tekrarlarını yaptı ve 9 Ekim'de soluğu Varrşova Spor Eğitimi Yüksekokulu'nda aldı.

Sınavını verdi ve başarılı futbol kariyeri yüzünden 10 yıl süren eğitimini nihayet tamamladı. Lewandowski, artık Polonya Milli Takımı ve Bayern Münih'in üniversite mezunu golcüsü... Futbol kariyerini noktaladığı anda teknik adamlığa başlayabilecek.