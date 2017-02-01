Lider Chelsea farkı korudu

Bir kelime bir anı İlhan Cavcav

Bu sezon birçok maçta takımını sırtında taşıyan Lens, Kayserispor maçında sorumluluk almaktan kaçınan takım arkadaşlarını eleştirdi.

Lens patladı: Her şeyi ben mi yapacağım

Aziz Yıldırım, Kayseri'de alınan farklı mağlubiyet sonrası başta Volkan Demirel olmak üzere bütün futbolcuları sert bir dille eleştirdi.

Beşiktaş, Demba Ba'nın geçici transferi konusunda kendisi ve kulübüyle anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi.

Göksel Gümüşdağ, yayın ihalesini eleştiren Aziz Yıldırım için; "Beğenmiyorsa kendi ihaleye girip alsaydı" dedi.

Kış transfer döneminin olay adamı Mehmet Ekici, neden Beşiktaş'ı değil de Fenerbahçe'yi tercih ettiğini açıkladı.

1 Beşiktaş'ın Mehmet Ekici kararı Beşiktaş yönetimi, Mehmet Ekici'nin Fenerbahçe'de oynamak istemesi sebebiyle bu transferden vazgeçti.

2 Beşiktaş Demba Ba'ya maaş vermeyecek Beşiktaş yönetimi, 6 aylığına kiraladığı Demba Ba için ne kulübüne ne de kendisine tek kuruş para ödemeyecek.

3 Fikret Orman'dan Mehmet Ekici'ye ahlak göndermesi Transfer gündeminde yer alan Mehmet Ekici hakkında konuşan Fikret Orman, ''Bu ahlakla Beşiktaş'ta oynayamaz'' dedi.

4 Aziz Yıldırım Fenerbahçeli futbolcuları fırçaladı Aziz Yıldırım, Kayseri'de alınan farklı mağlubiyet sonrası başta Volkan Demirel olmak üzere bütün futbolcuları sert bir dille eleştirdi.

5 Beşiktaş 100 milyona sattığı 3 ismi bedavaya geri aldı Beşiktaş yönetimi, toplam 100 milyon TL'ye sattığı Demba Ba, Ersan ve Atınç'ı bedavaya geri alarak büyük bir yöneticilik başarısı gösterdi.

6 Gümüşdağ'la Yıldırım arasında canlı yayında ihale tartışması Göksel Gümüşdağ, yayın ihalesini eleştiren Aziz Yıldırım için; "Beğenmiyorsa kendi ihaleye girip alsaydı" dedi.

7 Galatasaray'dan Tolgay Arslan atağı Başta Selçuk İnan olmak üzere orta sahadaki futbolculardan memnun olmayan yönetim, Tolgay Arslan'ı transfer etmek için harekete geçti.

8 Podolski'den Fenerbahçe'ye gönderme: Pastırmanın gücü Podolski, Fenerbahçe'nin Kayserispor'a 4-1 yenilmesinin ardından sosyal medya hesabından sarı-lacivertlilerle dalga geçti.

9 F.Bahçe Volkan Demirel'den sonraki kalecisini buldu Fenerbahçe yönetimi, Kayseri Erciyesspor'un 16 yaşındaki yetenekli kalecisi Caner Yurdakul'u transfer etmek için girişimlere başladı.