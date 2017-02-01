Lider Chelsea farkı korudu

İngiltere Premier Lig lideri Chelsea, öne geçtiği ve penaltı kaçırdığı maçta Liverpool ile 1-1 berabere kaldı.
CHELSEA DEVREYE ÖNDE GİRDİ
Anfield Road Stadı'nda lig lideri Chelsea'yi ağırlayan Liverpool, rakibini baskı altına aldığı ilk 20 dakikalık bölümde aradığı golü bulamadı.
Hazard'ın düşürülmesiyle kazanılan serbest atışta topun başına geçen Brezilyalı futbolcu David Luiz, savunmadaki arkadaşlarını uyaran kaleci Mignolet'yi hazırlıksız yakaladığı vuruşla takımını 24. dakikada 1-0 öne geçirdi. Golden sonra evsahibi ekibin eski temposunu yakalamasına izin vermeyen başkent ekibi, soyunma odasına bu skorla gitti.
EV SAHİBİ BERABERLİĞİ SAĞLADI
İkinci yarının hemen başında savunmadan seken topla ceza alanında buluşan Firmino, bomboş pozisyonda meşin yuvarlağı üstten auta göndererek yüzde yüzlük bir pozisyondan yararlanamadı. 58. dakikada gelişen Liverpool atağında ceza alanındaki Wijnaldum topu kafa vuruşuyla ağlara gönderdi ve skora denge geldi.
76. dakikada ceza alanına girerken Matip ile girdiği ikili mücadele sonrasında Diego Costa yerde kalınca hakem Mark Clattenburg penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan İspanyol futbolcunun yerden vuruşunda kaleci Mignolet, sağına gelen topu kornere çelerek gole izin vermedi. Temponun hiç düşmediği mücadelenin kalan dakikalarında skor değişmedi ve şampiyonluk mücadelesi veren iki takım puanları paylaştı.