Lider Cleveland zorlanmadı

Doğu Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde, lider Cleveland Cavaliers, Quicken Loans Arena'da ağırladı.
LEBRON 31 SAYIYLA OYNADI
Cavaliers'ta LeBron James 31 sayı ve 11 asistle, Kevin Love 13 sayı ve 14 ribauntla, Tristan Thompson 10 sayı ve 10 ribauntla "double-double" yaptı. Kyrie Irving ise 28 sayı ve 6 asistle galibiyette pay sahibi oldu.
Sezonun 37. mağlubiyetini alan 9 galibiyetli Nets'te Sean Kilpatrick 18, Bojan Bogdanovic 17 sayı, Randy Foye ve Isaiah Whitehead ise 16'şar sayı kaydetti.