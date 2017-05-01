Lieberknecht: Pereira bana küfretti

Evinde Braunschweig'a da kaybeden 1860 Münih, son 5 maçını kazanamadı ve 2. Lig'de 16. sıraya geriledi.

"BANA KÜFRETTİ"

Konuk ekibin hocası Lieberknecht maç sonrası "Pereira, bana 'O... çocuğu' diye küfretti. 1860 Münih için utanç verici" dedi.

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira için işler Almanya'da da iyi gitmiyor. Portekizli teknik adam, Almanya 2.Ligi'nde 17 hafta sonunda 16 puanla 14. sırada bulunan 1860 Münih'in başına geçtiğinde hedefini "En geç bir sonraki sezonda Bundesliga'ya geri dönmek" olarak açıklamıştı.

İlk dört maçında üç galibiyet alan Pereira, daha sonraki 10 sınavda 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı; son 5 maçında sadece 2 puan alabildi. Bu sonuçlarla 16. sıraya gerileyen 1860 Münih, bitime üç hafta kala 2.Lig'de nasıl tutunacağının hesaplarını yapıyor.

Son olarak evinde Eintracht Braunschweig'a kaybeden Pereira, bir de ciddi suçlamayla karşı karşıya.

PEREİRA SORUYU YANITSIZ BIRAKTI

Eintracht Braunschweig Teknik Direktörü Torsten Lieberknecht, maç sonrası çıktığı canlı yayında Portekizli teknik adamın kendisine İspanyolca küfür ettiğini öne sürdü: "İspanyolca bilgim beni yanıltmıyorsa, Pereira bana 'O... çocuğu' diye küfretti. 1860 Münih gibi bir kulüp için utanç verici."

İddia basın toplantısında Pereira'ya soruldu. Verdiği yanıt, "Sadece sportif konulardaki sorulara cevap vereceğim" oldu.