Lig TV'nin adı değişti

Satın alma işlemlerinin tamamlanmasıyla beraber geçtiğimiz Ağustos ayından itibaren yeni sahiplerince yönetilen Digiturk platfromuna ait spor kanallarının ismi artık LigTv yerine beIN Sports olarak anılacak.

Yapılan açıklamda bugünden itibaren Lig TV, Lig TV 2, Lig TV 3 ve Lig TV 4 kanallarının ismi beIN Sports, beIN Sports 2, beIN Sports 3 ve beIN Sports 4 olacağı belirtildi.

RESMİ HESAPLARIN DA İSMİ DEĞİŞTİ

Bununla beraber kurumun Lig TV olan resmi Facebook hesabının ismini de 'BeinSports Türkiye' olarak değiştirdiği görüldü.

PAZARTESİ'YE KADAR ŞİFRESİZ

Öte yandan Digiturk'ten yapılan açıklamada ise Pazartesi gününe kadar yayınlanacak içeriklerin şifresiz izlenebileceği müjdesi verildi. Bugünden itibaren Lig TV, Lig TV 2, Lig TV 3 ve Lig TV 4 kanallarının ismi beIN Sports, beIN Sports 2, beIN Sports 3 ve beIN Sports 4 olacak