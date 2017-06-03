Ligi üçüncü bitiren takım belli oldu

Ligi üçüncü sırada bitirecek takımı belirleyecek maçlarda Fenerbahçe Adanaspor'a konuk olurken, Galatasaray ise evinde Konyaspor'u ağırladı.

İKİ TAKIM DA KAZANDI FENER ÖNDE BİTİRDİ

Süper Lig'in 34. haftasına üçüncü sırada giren Fenerbahçe, deplasmanda Adanaspor karşısında 1-0 yenik duruma düşmesine rağmen kazanmayı bildi.

Sarı-lacivertli ekip attığı 3 golle rakibini 3-1 mağlup ederek 64 puanla ligi üçüncü sırada bitirmeyi başardı.

Galatasaray ise ligin son haftasına 4. sırada girdi. Konyaspor'u TT Arena'da Sinan Gümüş'ün golleriyle 2-1 yenen sarı-kırmızılı ekip sezonu Fenerbahçe ile aynı puanda bitimesine rağmen rakibine ikili avarajla geçilerek 2016/2017 sezonunu dördüncü tamamladı.

GALATASARAY SEZONU ÇOK ERKEN AÇACAK

Sezonu dördüncü tamamlayan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne kalabilmek için 3 ön eleme turu geçmesi gerekecek.

13 Temmuz'da ilk ön eleme maçına çıkacak sarı-kırmızılı ekip, ligi 20 Haziran gibi açacak. Bu durumda Galatasaray yeni sezonu 17 günlük kısa bir aranın ardından yeniden açacak.

Ligi üçüncü bitiren Fenerbahçe ise UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak için 2 ön eleme turu oynayacak ve ilk maçını 27 Temmuz'da yapacak.