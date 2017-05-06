Lima Alexandre yedek kulübesinde tutuklandı

Brezilya'da alt liglerde forma giyen 21 yaşındaki futbolcu Lima, yedek kulübesinde görev beklerken hiç beklenmedik bir olayla karşılaştı.

SAHA ORTASINDA TUTUKLANDI

21 yaşındaki oyuncu tutuklandığı sırada yedek kulübesinde oyuna girmeyi bekliyordu. Bu sırada kendisine yaklaşan güvenlik görevlileri tarafından stadın ortasında tutuklandı.

67 YAŞINDAKİ KADINI KAÇIRDILAR

Gaucha adlı yerel gazetenin haberine göre Lima dört farklı suçtan aranıyordu. Tutuklanmasına sebep olan ise ekim ayında 67 yaşında bir kadını kaçırıp banka kartından zorla 1400 dolarlık alışveriş yapması oldu.

Lima'nın nerede olduğunu bilgisini oynadığı futbol takımını öğrendikten sonra elde etti.