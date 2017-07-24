Lima transferini Roberto Carlos bitirecek

Fenerbahçe Lucas Lima transferini bitirmekte kararlı...
Santos'ta forma giyen 10 numara Lucas Lima için Brezilya'ya menajer gönderen Sarı-Lacivertliler, işini sağlama alıyor. Fenerbahçe Yönetimi, Lima için eski futbolcusu Roberto Carlos'u devreye soktu.
BEN İKNA EDERİM
Efsane futbol adamının Fenerbahçe Yönetimi'nden gelen telefona, "Merak etmeyin. İkna ederim" yanıtını verdiği öğrenildi. Oyuncunun da Roberto Carlos ile yapacağı görüşmeden sonra Türkiye'yi seçmesi bekleniyor.
Lucas Lima'nın en şık hareketleri ve golleri - İZLE
Roberto Carlos'un, Lima'ya Fenerbahçe'nin tarihini ve taraftarını anlatacağı öğrenildi.
Yönetimin bu hamlesiyle transferin olumlu anlamda şekillenmesi bekleniyor.
3 SEZON OYNADI
Efsane futbol adamı Roberto Carlos, 11 sezon Real Madrid'de forma giydikten sonra 2008'de Fenerbahçe'ye transfer olmuş ve 3 sezon Sarı- Lacivertli takımda başarıyla oynamıştı.