Lindelof Manchester United'da

Manchester United, oyuncu için Portekiz ekibine 35 milyon Euro ödeyecek. Transfer kulüp internet sitesinden açıklarken, oyuncu için Benfica'ya 35 milyon Euro ödenecek.

35 MİLYON EURO

Bu sezon Portekiz Ligi'nde 32 maça çıkan ve 1 de gol atan 22 yaşındaki defans oyuncusu, 2012'de İsveç'in Vasteras SK takımından transfer edilmiş ve 3 yıl Benfica B takımında oynamıştı.

Bu sezon Portekiz Ligi'ni şampiyon tamamlayan Benfica, 1 Haziran'da da Manchester City'ye kalecisi Ederson'u 40 milyon Euro'ya satmıştı.