Livermore'un yeni takımı West Bromwich

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Bromwich Albion, orta saha oyuncusu Jake Livermore'u renklerine bağladı.

BONSERVİSİ 10 MİLYON STERLİN

Kulüpten yapılan açıklama göre, Tottenham Hotspur'un 2008-14 yılları arasında çeşitli kulüplere kiraladığı, son olarak Hull City'de forma giyen 27 yaşındaki Livermore, 10 milyon sterlin bonservis bedeliyle West Bromwich Albion'a transfer oldu.

ODION IGHOLO İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Manchester United'da forma giyen Morgan Schneiderlin ile ilgilenen West Bromwich Albion, bu futbolcunun Everton'ı tercih etmesinin ardından ocak ayındaki ilk transferini gerçekleştirdi. Lacivert-beyazlı ekip, teknik direktör Tony Pulis'in raporu doğrultusunda, Watford'un 27 yaşındaki forveti Odion Ighalo'yu da kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürüyor.