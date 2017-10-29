Liverpool 3 hafta sonra kazandı

Ligde üç haftadır galip gelemeyen Liverpool, ilk yarısı golsüz sona eren maçta Huddersfield Town'ı 3-0'lık skorla geçti.

42. dakikada Mohamed Salah'ın ayağından penaltı kaçıran "Kırmızılar"a galibiyeti getiren golleri Daniel Sturridge, Roberto Firmino ve Georginio Wijnaldum attı. Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can'ın 74. dakikada oyuna girdiği mücadelede Daniel Sturridge kariyerinin 100. golüne ulaştı.

BILIC SON DAKİKADA YIKILDI

Hafta içinde Tottenham ile oynadığı kupa maçını 2-0 geriden gelerek 3-2 kazanan Slaven Bilic yönetimindeki West Ham United, ligin son sırasında yer alan Crystal Palace önünde 2-0 öne geçmesine karşın sahadan 2-2 berabere ayrıldı.

Ev sahibi ekibin Javier Hernandez ve Andre Ayew ile bulduğu gollere Crystal Palace, Luka Milivojevic'in penaltı ve Wilfried Zaha'nın son dakika golüyle yanıt verdi. Günün diğer karşılaşmasında ise Watford, sahasında Stoke City'ye Darren Fletcher'in golüyle 1-0 yenildi.