Liverpool Maribor'a 7 attı

İngiliz temsilcisi Liverpool, Maribor deplasmanında Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçecek skorlardan birini yakaladı.

İLK YARI 4 GOL ATTILAR

Ljudski Vrt'ta oynanan ve Macar hakem Viktor Kassai'nin yönettiği karşılaşmada Liverpool, maça golle başladı.

Henüz 4. dakikada Roberto Firmino'nun golüyle 1-0 öne geçen İngiliz ekibi, 13'te Philippe Coutinho'nun golüyle skoru 2-0 yaptı.

Karşılşamanın 19. ve 39. dakikalarda Liverpool adına sahneye çıkan Mısırlı orta saha Mohamed Salah, attığı gollerle takımını Maribor karşısında 4-0 öne geçirdi. Bu aynı zamanda ilk yarınında sonucu oldu.

TARİHİ FARK OLDU

Liverpool fırtınası ikinci yarıda da hız kesmedi. Karşılaşmanın 54. dakikasında Firmino, kırmızıları 5-0 öne geçiren golü Maribor ağlarına gönderdi.

Kırmızılar, 86. dakikada Alex Oxlade-Chamberlain ile skoru 6-0 yaptı. Gol yağmurunda son sözü Trent Alexander-Arnold söyledi ve Liverpool, Maribor deplasmanında 7-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Liverpool bu sonuçla puanını 5'e çıkartırken, Maribor 1 puanda kaldı.