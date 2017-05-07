Ljacic'ten 591 günlük seriyi bitiren frikik - İZLE

İtalya Serie A'da lider Juventus, evinde Torino'yu konuk etti. Üst üste 6. kez şampiyonluğa koşan İtalyan devi, evide Torino ile 1-1 berabere kalırken, maça Torinolu Adem Ljacic'in frikikten attığı gol damga vurdu.

FRİKİKTEN ÇATALA VURDU

Maçın 52. dakikasında Adem Ljacic serbest vuruştan tecrübeli kaleci Buffon'u avladı. Tam çatala giden topta İtalyan kaleci olduğu yerde hareketsiz kaldı.

Bu gole 90+2'de Higuain ile cevap veren Juventus, 1 puanı son anlarda kurtardı. Bu golle maç 1-1 sona ererken, Juventus'un 591 günlük iç sahada kazanma serisi de sona ermiş oldu.