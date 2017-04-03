Lokomotiv Moskova'dan Emenike açıklaması

Fenerbahçe'nin satıp kurtulmak istediği Emenike'nin yeniden Rusya'ya transfer olacağı söylentileri çoğalırken, adı geçen kulüplerden Lokomotiv Moskova'nın başkanı Ilya Gerkus'tan sevindirici bir açıklama geldi.

SEZON SONUNDA DÜŞÜNEBİLİRİZ

Gerkus, "Şu ana kadar Fenerbahçe'ye götürmüş olduğumuz resmi bir teklif yok. Ancak sezon sonunda şartlar değişebilir. Ari şu anda bizde kiralık. Sezon sonunda eğer onunla anlaşamazsak belki Emenike'yi düşünebiliriz. O zaman gelince tekrardan bu konuyu masaya yatırıp değerlendirebiliriz." ifadelerini kullandı.

Emenike'nin Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor..