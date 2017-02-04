Londra derbisi Chelsea'nin

Premier League'de bu sezon gösterdiği performansla zirvede yalnız kalan Chelsea, takipçilerinden Arsenal'ı Londra derbisinde ağırladı.

GOL ERKEN GELDİ

Ev sahibi Chelsea hızlı başladığı maçın 13. dakikasında Marcos Alonso ile 1-0 öne geçti. Chelsea'nin üstünlüğünde geçen ilk yarıda başka gol olmadı ve takımlar soyunma odasına bu skorla gitti.

CHELSEA RAHAT KAZANDI

Maçın 54. dakikasında Hazard ile farkı 2'ye çıkaran Maviler, rahat bir nefes aldı. Baştan sona maçta üstünlüğü kaybetmeyen Chelsea, Fabregas'ın 85. dakikada attığı golle skoru 3-0'a getirdi.

Arsenal'ın tek golü ise 90. dakikada Giroud'dan geldi ve maç Chelsea'nin 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Bu sonucun ardından lider Chelsea, Arsenal ile arasındaki puan farkını 12'ye çıkardı.