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Londra'da Harry Kane resitali

İngiltere Premier Lig'de Tottenham Hotspur, Harry Kane'in 23 dakikada hat trick yaptığı maçta Stoke City'yi 4-0 yendi.

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Londra'da Harry Kane resitali

Premier Lig'de Harry Kane'in yıldızlaştığı maçta Tottenham Stoke City'yi farklı yendi.

HARRY KANE ŞOV YAPTI

Tottenham gollerinin tamamı ilk yarıda geldi.  Kane, 14. dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirirken; Premier Lig'deki 100. golünü kaydetti. 18 dakika sonra kornerden gelen topu voleyle ağlara gönderen Kane takımını 2-0 öne geçirdi.

37. dakikada defanstan seken topu ağlarla buluşturan Kane, 6 haftada 3. hat trick'ini yaptı ve skoru 3-0 yaptı.45. dakikada Harry Kane'in asistini ağlarla buluşturan Delle Alli, maçın skorunu ilan etti ve Tottenham Hotspur sahadan 4-0 galip ayrıldı.

4. KEZ

Kane takımı adına kariyerindeki 4. hat trick'ini yaptı ve bu alanda kulüp rekorunu kırdı. Tottenham adına Keane ve Defoe'nun 3'er hat trick'i bulunuyor.

Bu sonucun ardından 2-0'lık Liverpool yenilgisini unutturan Tottenham puanını 53 yaptı ve lider Chelsea ile arasındaki 10 puanlık farkı korudu. Son 3 haftada 2. kez sahadan yenilgiyle ayrılan Stoke City ise 32 puanda kaldı.

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