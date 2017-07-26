Londra'ya bir kötü haber de Bekele'den

Etiyopya'nın sembol sporcularından Kenenisa Bekele, önümüzdeki hafta Londra'nın ev sahipliğinde başlayacak 2017 Dünya Atletizm Şampiyonası'na katılamayacağını açıkladı.

FORM SEVİYESİ YETERSİZ

Şampiyona öncesi bugün Etiyopya Atletizm Federasyonu tarafından açıklanan katılımcı listesinde ismi bulunmayan 35 yaşındaki sporcu yaptığı kısa açıklamada, organizasyonda mücadele edecek form seviyesinde olmadığı için bu yönde bir karar aldıklarını belirtti.

Üç altın ve bir bronz olmak üzere kazandığı dört olimpiyat madalyasının yanı sıra erkekler 5000 ve 10000 metrede dünya rekorlarını da elinde bulunduran Bekele, geçtiğimiz yıl düzenlenen Rio Olimpiyatları'nda da yarışmamıştı.

Kenenisa Bekele, son yıllarda ağırlık verdiği maraton kariyerindeki en önemli başarısını geçtiğimiz yıl Berlin Maratonu'nu kazanarak elde etmişti. 4-13 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek Dünya Atletizm Şampiyonası'na erkekler uzun atlamanın son şampiyonu Greg Rutherford'un da sakatlığı sebebiyle katılamayacağı geçtiğimiz gün belli olmuştu.