Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'na aday

IOC'den yapılan yazılı açıklamada, başkan Thomas Bach, "IOC, Los Angeles'ın olimpiyat adaylığı için aldığı kararı memnuniyetle karşılıyor ve bu teklif, eylül ayındaki toplantıda onaylanması için gündeme gelecek." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, IOC'nin, Los Angeles Olimpiyat Komitesine, 2028 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın hazırlık sürecinde 1.8 milyar dolar destekte bulunacağı da belirtildi.

Lozan'daki IOC genel merkezinde 11 Temmuz'da yapılan toplantıda, Fransa'nın başkenti Paris ve ABD'nin Los Angeles kentinin aday olduğu 2024 ve 2028 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın ev sahiplerinin aynı anda belirlenmesi teklifi, oy birliğiyle kabul edilmişti.

Taraflardan hangi şehrin 2024'teki oyunlara ev sahipliği yapacağı konusunda anlaşması talep edilmişti. Taraflar, 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ev sahipliği konusunda uzlaşması halinde, 2028'deki oyunlar diğer aday şehirde düzenlenecekti.

Yapılan açıklama sonrasında, 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nı Paris, 2028'dekini ise Los Angeles'ın düzenlemesi bekleniyor. Eylül ayında yapılacak toplantıda, bu yöndeki tekliflerin onaylanması öngörülüyor.