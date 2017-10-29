Löw: Bayern'i düşünmeye değmez

Joachim Löw, hakkındaki "Bayern Münih teknik direktörü olacak" iddialarını açık bir dille yalanladı. ZDF'de çıktığı canlı yayında "Jupp Heynckes, Bayern Münih ile sadece bu sezon için anlaştı. Gelecek sezon Bayern Münih Teknik Direktörü olarak Thomas Tuchel, Julian Nagelsmann ve sizin adınız geçiyor. Ne diyorsunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Şu anda benim için üzerinde düşünmeye bile değmeyecek bir konu. Elbette günün birinde bir kulüp takımı çalıştırabilirim. Ama önümüzde bir Dünya Kupası var. Almanya Futbol Federasyonu ile de 2020'ye kadar sözleşmem bulunuyor. Şu anda Dünya Kupası dışında aklımda hiçbir şey yok."

Bayern Münih'in yeni sezondaki teknik direktörü 1 Temmuz 2018'de işbaşı yapacak. Dünya Kupası'nın final maçı 15 Temmuz 2018'de. Ayrıca Löw'ün büyük turnuvaların ardından haftalarca tatil yapmak gibi bir alışkanlığı da bulunuyor.