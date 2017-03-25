Lucas Leiva Galatasaray'a 'evet' dedi

Önümüzdeki sezon için çalışmalara şimdiden başlayan Galatasaray, orta sahasını güçlendirmek için harekete geçti.

GALATASARAY'A EVET DEDİ

Sabah'ın haberine göre; 10 sezondur formasını giydiği Liverpool ile Haziran ayında bitecek sözleşmesini uzatmayan 30 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun sarıkırmızılı kulübe "Evet" dediği kaydedildi.

DE JONG'UN PARASI LEİVA'YA VERİLECEK

Sarı-kırmızılı takıma transfer olduğundan beri istenilen performansı bir türlü gösteremeyen ve sürekli yaşadığı sakatlıklarla takımını yalnız bırakan De Jong, Galatasaray'dan gönderilecek. Sarı-kırmızılılar Hollandalı yıldızın parasını (2.5 milyon Euro) Brezilyalı orta saha oyuncusu Leiva'ya verecek.

BEDAVAYA GELECEK

Tecrübeli oyuncuya borservis parası ödenmeyecek olması camianın iştahını kabartmış durumda. 29 yaşındaki Sambacı bu sezon 24 maçta görev yaptı ve 1 gole imza attı.