Ensonhaber.com'a dön

Lucas Lima'dan Fenerbahçe paylaşımı

F.Bahçe'nin transfer listesinde yer alan Lucas Lima, Instagram hesabından sarı-lacivert kalp paylaşarak gelmek istediğini açıkça gösterdi.

Lucas Lima'dan Fenerbahçe paylaşımı
Yorum Yap

İsmi bir süredir Fenerbahçe ile anılan Lucas Lima, sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.

Brezilya ekiplerinden Santos'ta forma giyen Lucas Lima Instagram hesabından bir paylaşım yaptı. 

Lucas Lima'nın en şık hareketleri ve golleri - İZLE

SARI-LACİVERT KALP PAYLAŞTI

İsmi Fenerbahçe ile anılan Brezilyalı oyuncu, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa sarı-lacivert kalp bıraktı.

Lima'nın bu paylaşımı, Fenerbahçe taraftarlarına ait sosyal medya hesaplarından da paylaşılarak, futbolcunun sarı-lacivertlilere yeşil ışık yaktığı şeklinde yorumlandı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM