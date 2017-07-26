Lucas Lima'dan Fenerbahçe paylaşımı

İsmi bir süredir Fenerbahçe ile anılan Lucas Lima, sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.
Brezilya ekiplerinden Santos'ta forma giyen Lucas Lima Instagram hesabından bir paylaşım yaptı.
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SARI-LACİVERT KALP PAYLAŞTI
İsmi Fenerbahçe ile anılan Brezilyalı oyuncu, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa sarı-lacivert kalp bıraktı.
Lima'nın bu paylaşımı, Fenerbahçe taraftarlarına ait sosyal medya hesaplarından da paylaşılarak, futbolcunun sarı-lacivertlilere yeşil ışık yaktığı şeklinde yorumlandı.