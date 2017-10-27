Lucescu: Barcelona Arda'yı satacak

TRT Spor'un canlı yayın konuğu olan Mircea Lucescu, Arda Turan'ın geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

VALVERDE İLE GÖRÜŞTÜM

Arda Turan için Valverde ile görüştüğünü kaydeden Rumen çalıştırıcı, "Milli maçlar öncesi Arda'yı antrenmanda biraz fazla kullanmasını istedim. İzlanda maçında Türk futbolunun karakteristik özelliklerini kullanmak istedim ama inanılmaz hatalar yaptık. Affedilemez hatalar sonunda goller geldi. Benim için önemli olan topa sahip olma. Kim olursa olsun bu fikri sahaya yansıtması lazım. Beklediğimiz oyuncular kendi kulüplerinde oynamıyorlar. Oynamadıkları gibi de fizik yapılarına sahip değiller." ifadelerini kullandı.





BANA ARDA'NIN SATILACAĞINI SÖYLEDİ

Rumen teknik adam, "Milli takıma yardım edebilecek tüm tecrübeli oyunculara, sağlık durumları el verdiği sürece her zaman kapımız açık. Valverde ile konuştum. Yöneticiler yaz döneminde ona Arda Turan'ın satılacağını söylemişler. Biz Arda yüzünden Dünya Kupası'ndan olmadık. Zor günler geçirdi. Arsenal'e, Galatasaray'a veya Monaco'ya gidecekti ama olmadı." sözlerini kullandı.