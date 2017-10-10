illi Takımımız, Dünya Kupası Avrupa Elemleri I Grubu son maçında Finlandiya ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Mücadele sonrası basın toplantısında sorularını yanıtlayan teknik direktör Lucescu, Türkiye'de üst düzey futbolcuların olduğu ve çalışıldıkça bunun zamanla iyi bir seviyeye gelebileceğini söyledi.

İşte tecrübeli teknik adamın açıklamaları:

"Ampute Milli Takımı'ndaki hemen hemen bütün oyuncuları tanıyorum. Ne kadar zor şartlarda çalıştıklarını biliyorum. Karakterlerini ortaya koyacaklarından emindim. Avrupa şampiyonu olacaklarından emindim.

Lucescu: Bizim için büyük bir ders oldu VİDEO

"HAZIRLANMAK İÇİN AZ ZAMANIM OLDU"

Maçlara hazırlanmak için az bir zamanım oldu. Ama her zaman gördük ki, 2. maçlar, Hırvatistan ve Finlandiya maçları en azından daha iyiydi. Oyuncularımın adapte olmak için zamana ihtiyacı olduğunu gördük. Analizler, çalışmalar ve toplantılar sonunda daha iyi olduklarını gördük.

"TECRÜBELİ OYUNCULARA ŞANS VERDİM"

Tecrübeli oyuncular şans verdim, onlara güvenim var. İzlanda maçında, yediğimiz ilk golden sonra oyun disiplininden koptuk. Tecrübeli oyunculara yeniden şans verdim. Onlara güvenim var. Hırvatistan maçında güzel şeyler gösterdiler. Bugünkü maç tekrar gösterdi ki, Türkiye'deki oyuncular üst düzey oyuncular, iyi oyuncular.

"SELÇUK ADINA MUTLUYUM"

Selçuk İnan adına çok mutluyum. Daha fazlasını hak ediyor. Milli Takım'da oynayan diğer oyuncularım da kendi kulüplerinde daha fazla şans bulmalılar. İlk maç Finlandiya, sonra İzlanda ile oynasak, farklı bir sonuç çıkardı. Oyuncularımın çoğu geldiğinde antrenmansızdı.

Antrenörü şöyle düşünün, orkestra şefi. Ben sahada olsaydım, herhalde İzlanda'dan ilk golü yemezdik. Caner öndeydi, yapması gerekeni yapması gerekiyordu.

Çok yazık ama benim ve bütün oyuncular için büyük bir ders oldu bu. Mental olarak bir problem var, sistemde çok büyük değişikliğe gerek yok. Futbolcuların çoğu kendi kulüplerinde oynamıyor.

"FİZİK GÜÇLERİNİ KAZANMALARI LAZIM"

Bu oyuncularla daha güzel şeyler yapacağıma inanıyorum, daha güzel yerlerimize geleceğimizi düşünüyorum. Oyuncularımızın kendi kulüplerinde oynaması lazım. Fizik güçlerini kazanmaları lazım. Takımımız, bütün takımlardan daha az koşan bir takım seviyesinde şu anda.

"BENİM HATAM"

Bunlar benim yaptığım şeyler değil. Kulüpler oyuncuları milli takıma hazırlamalı. Oyuncularımın gösterdiği şeyden mutluyum. Dünya Kupası'na gidemememiz benim hatam, oyuncularımın bir hatası yok."