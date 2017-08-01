Lucescu Galatasaray'dan süre istedi 

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Semih Kaya'nın ayağının kırıldığı o an

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Geri pas vermek isterken orta sahadan kendi kalesine gol attı

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Beşiktaş, Barcelona'da forma giyen Arjantinli Mascherano'yu kiralamak için girişimlere başladı.

Simon Kjaer'i Sevilla'ya gönderen Fenerbahçe stoper bölgesi için Gustavo Gomez'i alıyor.

Beşiktaş, Lens'ten sonra kulübü Sunderland'le de anlaştı.

Beşiktaş Lens için Sunderland'i ikna etti

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan milli futbolcu Emre Mor'a Fiorentina transfer teklifi yaptı.

Fiorentina Emre'ye talip oldu

Fransa ekibi Nice, Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra hiçbir takımla anlaşmayan Sneijder'i kadrosuna katmak istiyor.

Nice Sneijder için ısrarcı

Volkan Demirel eşi istediği için F.Bahçe'den ayrılacak

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Lucescu ile görüşmek için Romanya'ya gitti.

Galatasaray, kadrodaki yerli-yabancı oyuncu dengesini sağlamak için harekete geçiyor.

Türkiye Futbol Federasyonu görevine son verdiği Fatih Terim'e her ay 1 milyon 193 bin lira işsizlik maaşı ödeyecek.

Negredo ve Valencia ile prensipte anlaşan Beşiktaş yönetimi, golcü futbolcuya imza attırmak için İspanya'ya uçtu.

1 Yıldırım Demirören'den Terim'e: Kimi getirelim hocam TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in yapılan toplantıda "Yerinize kimi getirelim" diye sorması Fatih Terim'i çıldırttı.

2 Cengiz Ünder Roma'daki ilk golünü attı - İZLE Roma'ya transfer olan milli futbolcumuz Cengiz Ünder, Tottenham ile oynadıkları hazırlık maçında fileleri havalandırmayı başardı.

3 Bekir İrtegün ByLock'tan gözaltına alındı Sezon sonu Başakşehir'in sözleşmesini feshettiği Bekir İrtegün, ‘ByLock’ kullandığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

4 Fatih Terim işsizlik maaşı alacak Türkiye Futbol Federasyonu görevine son verdiği Fatih Terim'e her ay 1 milyon 193 bin lira işsizlik maaşı ödeyecek.

5 Mariano ortaladı Belhanda attı - İZLE Galatasaray'ın Eskişehirspor ile yaptığı hazırlık maçında yeni transferler ortaya koydukları futbolla alkış topladı.

6 N'Diaye Galatasaray'da Orta sahaya takviye yapmak isteyen Galatasaray, Osmanlısporlu Badou N'Diaye ile anlaştı.

7 F.Bahçe Fatih Terim'e tazminat ödenmesine karşı çıktı Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, Fatih Terim'in istifa ettiğini, bu yüzden kendisine tazminat ödenmemesi gerektiğini söyledi.

8 Fatih Terim'le gelen Futbol Direktörlüğü makamı da kalktı Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Terim'in ayrılığının ardından Türkiye Futbol Direktörlüğü makamını da kaldırma kararı aldı.

9 Lucescu Mehmet Özbek'in gönderilmesini istedi Mircea Lucescu, Galatasaray Yöneticisi Can Topsakal ile yaptığı görüşmede Florya'nın tek patronu olmak istediğini söyledi.