Lucescu: Hasan Ali'nin pozisyonu penaltı değildi

Mircea Lucescu, özellikle Galatasaray camiası tarafından eleştirilen Cüneyt Çakır'a destek verdi.

PENALTI DEĞİLDİ

Tecrübeli teknik adam Cüneyt Çakır'ın verdiği kararların doğru olduğunu dile getirirken, ''Cüneyt Çakır için yönettiği son maçta 'Hata yaptı' diyemem. Bence Janssen'in golü fauldü. Hasan Ali'nin pozisyonu ise penaltı değildi. Eli yerdeydi...'' ifadelerini kullandı.

Özellikle karşılaşma sonrasında Sofiane Feghouli'nin pozisyonu için spor yazarları ve yorumcularının büyük kısmı 'Penaltı' konusunda birleşmişti.

Galatasaray'dan da bu pozisyonla ilgili Cüneyt Çakır'a yönelik sert eleştiriler gelmişti.