Lucescu Mehmet Özbek'in gönderilmesini istedi

Geçtiğimiz hafta Galatasaray yöneticisi Can Topsakal Romanya’nın yolunu tutmuş ve burada Mircea Lucescu ile özel bir görüşme gerçekleştirmişti.

Yönetim, 72 yaşındaki teknik adamı üst akıl olarak göreve getirmeyi planlarken, saatler süren görüşmenin tüm detayları ortaya çıktı...

TEK PATRON OLACAK

Buna göre Luce, Galatasaray ile anlaşması halinde futbolun tartışmasız tek patronu olacak. Sportif A.Ş’ye de yönetici sıfatıyla girmesi planlanan tecrübeli hoca, transferden gelecek planlamasına kadar pek çok konuda söz sahibi isim haline gelecek.

MEHMET ÖZBEK GİDECEK

Sadece teknik direktör İgor Tudor ve futbolcular değil, sportif direktör Cenk Ergün de Lucescu’ya bağlı çalışacak. Bu talebin bizzat Rumen hoca tarafından geldiği öğrenilirken, Lucescu’nun göreve başlaması durumunda Florya’ya onun dışında bir yönetici giremeyecek. Kısacası Mehmet Özbek dönemi de resmen sona erecek.

DURSUN ÖZBEK BU HAFTA KARARINI VERECEK

Can Topsakal, Luce ile yaptığı görüşmenin detaylarını Başkan Dursun Özbek’e anlatırken, Özbek kesin kararı hafta içinde verecek.

Lucescu, transfer çalışmalarında da başrolde olacak. Rumen hoca yıl boyunca oyuncu takip edecek ve Galatasaray’ın gelecek planlamasını yapacak.

Özellikle Güney Amerika piyasasına hakim olan ve Shakthar Donetsk döneminde pek çok Brezilyalı oyuncuyu parlatıp önemli paralara gönderen Luce, Galatasaray’da da benzer bir planı hayata geçirmek istiyor.

Lucescu ile son görüşmeyi ise Başkan Dursun Özbek’in yapacağı öğrenildi.