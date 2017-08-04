Lucescu: Milli Takım için Galatasaray'ı reddettim

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Lucescu, imza töreninde Galatasaray'dan gelen teklifi neden reddettiğini açıkladı.

"GALATASARAY'IN TEKLİFİNİ REDDETTİM"

A Milli Takım ile sözleşme imzalayan Lucescu; "Zenit'ten ayrıldıktan sonra dinlendim ve 1.5 ay düşündüm ve evde oturamayacağımı anladım. Bu süreden sonra Galatasaray, UEFA maçından sonra benimle temasa geçti ve takıma yardımcı olmam konusunda bir teklif yaptı; sportif direktörlük. Bu teklifi kabul etmedim. Galatasaray'a bu pozisyonda çalışmayacağımı ilettim" dedi.

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Sahada olmak istiyorum diyen tecrübeli teknik adam; "31 Temmuz'da sayın başkan Demirören ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik ve bana bu teklifi sundu. Ben sahada olmak istedim ve federasyon da bana bu yönde teklif yaptı. Sayın başkanla daha detaylı konuştuk ve projelerimizi birleştirdik. Ayın 1'inde de Galatasaray'ın teklifini kabul etmediğini ilettim" şeklinde konuştu.