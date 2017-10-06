Lucescu Milli Takım'a ilaç olamadı

2018 Dünya Kupası'na katılma yolunda son 4 maça girdiğimiz dönemde Fatih Terim'in görevine son veren Yıldırım Demirören yönetimindeki Türkiye Futbol Federasyonu, Lucescu'yu takımın başına getirmişti. Rumen hoca Millilerin başında çıktığı 3 maçta vasatın altında bir performans gösterdi.

DÜNYA KUPASI ŞANSIMIZ KALMADI

Göreve gelirken yaşı oldukça tartışılan Lucescu gerek açıklamaları gerekse oyuncu tercihleriyle eleştirilerin odağı oldu. Çıktığı ilk Ukrayna deplasmanında sahaya sürdüğü 11, maç esnasında karşılaşmayı adeta izleyen tavırlarıyla 2-0 yenilmemizde başroldeydi.

Yenilgiden sonra oyundan çok yabancı kuralına takılan ve kendi tercihlerini konuşmayan Lucescu, ikinci sınavında Hırvatistan karşısındaydı. Oyun olarak çok iyi oynamasak da tek golle kazanarak umudumuzu sürdürdük. Ancak sahamızda oynadığımız İzlanda maçı bir kez daha gerçekleri yüzümüze vurdu.

Formsuz Mehmet Topal, Ozan Tufan, Volkan Şen gibi isimleri kadroya alıp, Barcelona'da hiç süre alamayan Arda Turan'ı 11'de oynatması tartışma konusu olan Lucescu, fizik olarak güçlü rakibi İzlanda karşısında da aynı tercihleri yaptı.

3-0'lık İzlanda mağlubiyeti sonrası matematiksel olarak Dünya Kupası'na gitme şansımız kalmazken, kurtarıcı olarak Fatih Terim'in yerine getirilen Lucescu çare olamadı.

DEMİRÖREN'İN İSTİFASI İSTENİYOR

Lucescu'yu A Milli Takım'ın başına getiren Türkiye Futbol Federasyonu'nun istifası isteniyor. MHK ve PFDK başta olmak üzere birçok kurulu tartışılan Federasyonun başta Yıldırım Demirören olmak üzere Türk futbolundan çekilmesini isteyen taraftarlar sosyal medyada isyan etti.