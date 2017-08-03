Lucescu neden Milli Takım'ı seçtiğini açıkladı

BeIN SPORTS'a açıklamalarda bulunan Lucescu, Galatasaray'a nazik teklifleri için teşekkür ettiğini belirtti ve şunları söyledi: "Hala sahada olmak istiyorum. Hem sayın Demirören'e hem sayın Dürüst'e hem de sayın Yardımcı'ya çok teşekkür ederim. Bana güvendiler. Güzel bir birliktelik olacak." dedi.

"GRUPTAN ÇIKMAK İÇİN ŞANSIMIZ VAR"

Milli Takım'ın Dünya Kupası şansını değerlendiren tecrübeli teknik adam; "Gruptan çıkmak için hala büyük bir şans var. Perşembe günü Türkiye'de olacağım. Gelir gelmez Riva'da kapanıp hem yapıyı hem de maçları inceleyeceğim. Bizim Kosova maçlarımızın bitmiş olması bir dezavantaj. Rakiplerimiz buralardan üçer puan alacaktır. Evimizde Hırvatistan ve İzlanda maçları çok önemli. Ama bizim için kırılma noktası Ukrayna deplasmanı olacaktır. Kharkiv'de fazla seyirci baskısı olmaz. Bunu değerlendirmeliyiz." Türkiye'de büyük bir potansiyel var. Bunu değerlendirmek istiyoruz. Dünya Kupası'na gidersek bu çok büyük bir başarı olacak." şeklinde konuştu.