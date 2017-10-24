Lucescu Ronaldo'ya oy vermedi

Türkiye A Milli Takımı Teknik Direktörü Lucescu, farklı bir şekilde birinci olan Cristiano Ronaldo'ya oy vermedi. Lucescu'nun ilk üçü Messi, Ramos ve Modric oldu.

LUCESCU'DAN RONALDO'YA OY YOK

FIFA Yılın En İyileri ödülleri Londra’da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Milli takım teknik direktörleri, kaptanları ve gazetecilerin oylarıyla futbolda 2017'nin en başarılı isimleri ödüllerine kavuştu.

Oy dağılımı FIFA tarafından açıklanırken, bu noktada en göze çarpan not; Brezilya Teknik Direktörü Tite'nin birinciliği öğrencisi Neymar'a değil, Crıistiano Ronaldo'ya vermesi oldu. Tite, yılın en iyi futbolcusu oylamasında Neymar'a ikinci sırada yer verdi.

Portekiz Milli Takım Teknik Direktörü Fernando Santos'un seçimleri ise; sırasıyla Ronaldo, Modric ve Messi oldu. Yılın en iyi futbolcusu seçilen Ronaldo, Portekiz Milli Takım Kaptanı olarak oylarını Modric, Ramos, Marcelo şeklinde kullandı. Arjantin'in kaptanı Messi ise, Luis Suarez, Iniesta ve Neymar sırasıyla oyunu kullandı. İspanya Teknik Direktörü Lopetegui sadece İspanyollar’a oy verdi: Ramos, Carvajal, Iniesta...

Türkiye Milli Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, açık farkla birinci seçilen Ronaldo'ya oy vermedi. Lucescu'nun ilk üçü Messi, Ramos, Modric şeklindeydi. A Milli Takım Kaptanı olarak Emre Belözoğlu oylamasını Messi, Ronaldo, Buffon şeklinde yaptı.