Lucescu Tolgay Arslan'ın FIFA dosyasına el atacak

Şampiyonlar Ligi'ndeki Monaco maçında Oğuzhan Özyakup'u yedek kulübesine çeken Şenol Güneş, ilk 11'de Tolgay Arslan'a görev verdi. Fransa'ya maçı izlemeye giden A Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu, Tolgay'ın performansını beğnedi.





MİLLİ FORMA İÇİN FIFA İLE GÖRÜŞÜLECEK

Milli formayı giymek için FIFA'nın kararını bekleyen Tolgay Arslan için A Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu, devreye girecek.

Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi ile görüşen Rumen teknik adamın, "Tolgay çok kıymetli bir oyuncu, onu Milli Takım'da görmek istiyorum. FIFA'daki dosyası için federasyon ve Beşiktaş birlikte hareket etmeli ve bu sorun bir an önce çözülmeli" dediği öğrenildi.





ALMANYA İÇİN FORMA GİYMİŞTİ

Tolgay Arslan, daha önce Almanya U21 milli takımında forma giydiği için UEFA tarafından Türki Milli Takımı'nda forma giyemeceği açıklanmış, Tolgay bu kararı FIFA'ya taşıyıp itiraz etmişti.