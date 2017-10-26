A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Ersin Düzen'in sunduğu Stadyum Özel’de açıklamalarda bulundu.

LUCE ŞAŞIRTTI

İşine geldiği günden beri 14 yabancının çok olduğunu söyleyen sürekli azaltılması gerektiğini belirten lucescu bu kez tam tersi konuştu: 14 yabancıya hiçbir şekilde karşı değilim. 14 yabancı varsa 14 de Türk var.

Lucescu yabancı kuralına karşı değil İZLE

GELECEĞİN EKİBİNİ KURACAĞIZ

Luce'nin açıklamaları şu şekilde;

14 yıl önceki halime göre akıllandım. Bu zaman zarfında Türk futbolunu yakından izledim. Fatih Terim'in kurduğu genç kadro çok iyiydi. Cengiz, Hakan... Maalesef bu oyuncular başka takımlara gitti ve oynayamadı. İlerleyen dönemlerde U 21 Milli Takımı'nda oynayan, Ersoy, Erdoğan, Abdülkadir gibi isimler var... Bu oyuncular Milli Takım'ın geleceği olabilirler. Geleceğin ekibini kuracağız. Kolay olmayacak. Birçok yeni genç, tanınmamış oyuncu olacak belki. Altınordu'da oynayan futbolcular olacak. Sporting'te oynayan defans oyuncumuz (Merih Demiral) var.

KENDİ TAKIMINDA OYNAMAYAN OYUNCUYU ÇAĞIRINCA SİNİRLİ OLUYOR

Milli takıma yardım edebilecek tüm tecrübeli oyunculara, sağlık durumları el verdiği sürece kapımız her zaman açık. Kendi takımında oynamayan bir oyuncuyu Milli Takıma çağırdığınız zaman kolay olmuyor. Sinirli oluyor, odaklanma sorunu yaşıyor. Orta sahada çok sorun yok. Emre Belözoğlu fizik olarak hala çok iyi durumda. Oyuncularımızın yaş ortalaması da düşük. Ama hücumda sıkıntılarımız var. Bir tek Cenk var genç olarak.

"AFFEDİLEMEZ HATALAR YAPTIK"

Barcelona hocası Valverde ile konuştum. Arda'yı biraz antrenmanda fazla kullanmasını istedim. Yardım etmesi için konuştum. Çünkü İzlanda maçında çok şansımız yoktu. Burak, Arda sakattı. Zamanlarının büyük bölümünü antrenman yapmadan geçirdiler. İzlanda maçında Türk futbolunun karakteristik özelliklerini kullanmak istedim. Teknik, sürat... Ama affedilemez hatalar yaptık. "Benim için önemli olan topa sahip olma. O modu sahada işlemek. Finlandiya maçında %70 topa hakim olan taraf bizdik.

14 YABANCI VARSA 14 TÜRK VAR 14

14 yabancıya hiçbir şekilde karşı değilim. 14 yabancı varsa 14 de Türk var. Ancak %50-%50 olan bu oranı güzel kullanmak gerek. Ama bu dengeyi iyi kullanabilmek güzel. Süper Lig'de kalecilerin %70'i yabancı. Sağ beklerin %15'i Türk. Stoperlerin %25'i Türk... %30 Türk kaleci var, %25 stoper, %60 sol bek var. %30 orta saha, %20 Türk forvet var. Seçim yapmak zor. Antrenörlerden isteğim Türklere biraz daha güvensinler. Çok güzel bir Milli Takım yaratabiliriz. Her sene çok para harcayıp yabancı getirip, de aşağıdan gençlere imkan vermezsek, bu oyuncular erken gitmek zorunda kalacak. Romanya'da bir karar alındı, ilk 11'de 1 tane U21'den gelen oyuncu olacak. Bu sadece bir örnek, gençleri taşımak için.