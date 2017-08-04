Lucescu'dan Emre Belözoğlu hamlesi

Ay yıldızlı ekibimizin Fatih Terim sonrası yeni teknik patronu olan Lucescu’nun kuracağı kadro merak konusu.

Hürriyet'in haberine göre; Rumen hoca daha önce önemli başarılara imza attığı Emre Belözoğlu ile ilgili büyük bir sürprize hazırlanıyor..

Daha önce 2000-2002 yıllarında Galatasaray'ı, 2002-2004 senelerinde de Beşiktaş'ı çalıştıran 72 yaşındaki Rumen teknik adam, aradan geçen 13 yılın ardından tekrar Türkiye'de çalışma fırsatı elde ederken, bu kez bir kulüp takımında değil, A Milli Futbol Takımı'nın başında sahada olacak. Gözler şimdi, Rumen Teknik adamın kuracağı kadroda...

EMRE'YLE DAHA ÖNCE ÇALIŞTI

Lucescu'nun Türkiye'de daha önce Galatasaray'da çalıştığı futbolculardan faal spor yaşamını sürdüren tek isim Emre Belözoğlu... G.Saray'ın 2000 yılındaki UEFA zaferi sonrası Fatih Terim'in Fiorentina'ya gitmesi ile sarı kırmızılıları 2000-2002 yılları arasında Mircea Lucescu çalıştırdı.

UEFA kadrosundaki en genç isim Emre Belözoğlu da takımda yer alıyordu. O dönem Emre Belözoğlu, genç yaşına rağmen gösterdiği performans ile üst düzey kulüplerin dikkatini çekmişti.

2000 UEFA Kupası zaferinin mimarlarından olan Emre, genç yaşta İtalyan devi Inter'e transfer oldu. Inter'de dört sene geçiren Emre, sonrasında ise üç yıl boyunca Newcastle United için top koşturdu.

Ardından Fenerbahçe'ye transfer olan Belözoğlu, 2012'de Atletico Madrid'e gitti ve bir Süper Kupa daha kazandı. Sonrasında ülkeye geri dönen yıldız oyuncu, Fenerbahçe ile anlaşmıştı. Emre, 2015 yazından bu yana Medipol Başakşehir forması giyiyor.

LUCE'NİN EMRE PLANI

Lucescu'nun, Milli Takım'a dönmek istediğini her fırsatta dile getiren tecrübeli oyuncuyla yeniden çalışmak istediği öğrenildi.

Emre , Milli Takım ile şu ana kadar tam 92 maça çıkarken 9 gol kaydetti. 36 yaşındaki oyuncu aynı zamanda, aktif futbolcular arasında milli takımda en çok görev yapan isim.