Lucescu'dan istifa açıklaması

Zenit Teknik Direktörü Mircea Lucescu, takımdan gönderilmesi için bir neden görmediğini ancak Spartak maçından kötü bir sonuç çıkması durumunda takımıyla yollarının ayrılabileceğini söyledi.

İŞİ KENDİSİ BİTİREBİLİR

Mavi-beyazlılar şu an ligde lider Spartak ve CSKA'nın ardında üçüncü sırada yer alıyor. Bir süredir Zenit'in Lucescu ile yolları ayırmaya hazırlandığı ve yeni sezona yeni bir hocayla gireceği konuşuluyor. Ancak Rumen teknik adam, kulübü beklemeden işi kendisi bitirebilir.

SPARTAK'TAN SONRA KONUŞURUZ

Ligde yarın lider Spartak ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Zenit'in hocası, yaptığı açıklamalarla görevi bırakabileceğinin sinyalini verdi.

Bu maçtan kötü bir sonuç çıkması durumunda istifa etmeye hazır olduğunu belirten Lucescu, "Aslında şu an takım geçen seneye göre daha kötü bir durumda değil. Sezon başlamadan bir çok önemli oyuncumuzu kaybettiğimizi hatırlatmak isterim. Şimdi Spartak maçını düşünüyorum. Ondan sonra yolları ayırma gibi bir karar alınabilir. Oturup ne olacağını konuşuruz" dedi.